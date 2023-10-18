Сторонники задержанного в Молдавии оппозиционера Нестеровского пикетируют здание суда

Собравшиеся скандируют: "Нет политическим заказам", "Саша, мы с тобой", "Хотим справедливости"

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Около сотни человек пикетируют районный суд Кишинева, где адвокаты задержанного депутата Александра Нестеровского требуют его освобождения. Собравшиеся скандируют: "Нет политическим заказам", "Саша, мы с тобой", "Хотим справедливости". Полиция не вмешивается в их действия.

"Александр является кандидатом в мэры города Бельцы. Адвокаты требуют его освобождения из-под ареста, чтобы Нестеровский мог встречаться с избирателями и проводить предвыборную кампанию. Его право быть избранным нарушается", - сказала корреспонденту ТАСС представитель внепарламентской партии "Возрождения" Олеся Витнянская.

В сентябре парламент Молдавии голосами Партии действия и солидарности одобрил просьбу Генпрокуратуры о лишении депутатских иммунитетов Нестеровского и Ирины Лозован, против которых были выдвинуты обвинения в получении незаконного финансирования со стороны молдавского политика Илана Шора якобы для партии "Возрождение".

Нестеровский и Лозован в марте покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к "Возрождению", которое принимало участие в массовых акциях протеста вместе с запрещенной Конституционным судом партией "Шор". Ранее в Молдавии началась избирательная кампания перед выборами в местные органы власти, которые должны состояться 5 ноября.