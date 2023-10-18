Нижняя палата парламента Чехии обсуждает вопрос о недоверии кабмину страны

По информации Чешского телевидения, оппозиция обвиняет правительство в неспособности преодолеть инфляцию и рост цен

ПРАГА, 18 октября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии обсуждает вынесенный оппозицией вопрос о возможности вотума недоверия правительству республики, возглавляемому премьером Петром Фиалой. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Обсуждение вопроса о недоверии кабмину началось в понедельник. В этот день дебаты в нижней палате, как отметило ТВ, продолжались более 16 часов.

Оппозиция обвиняет правительство, в частности, в неспособности преодолеть в стране инфляцию и рост цен на продукты питания и прочие товары, справиться со стремительным повышением стоимости энергии и с нелегальной миграцией. Представители правящей коалиции опровергают это, заявляя об успехах в сфере экономики и общественной жизни.

Правительство премьера Фиала за почти два года пребывания у власти в третий раз противостоит попыткам оппозиции объявить ему в Палате депутатов вотум недоверия. Между тем, как прогнозируют чешские политологи, и сейчас эти старания обречены на провал и носят скорее характер определенного рода агитации оппозиционных партий с целью привлечь к себе внимание избирателей.

В Чехии выборы в Палату депутатов проходят раз в четыре года. В последний раз они состоялись 8 и 9 октября 2021 года. По их итогам правительство составили пять либеральных партий - Гражданская демократическая партия, Пиратская партия, "Старосты и независимые", ТОР-09 (Традиция, Ответственность, Процветание) и "Христианско-демократический союз - Чехословацкая народная партия". В нижней палате парламента они располагают 108 из 200 депутатов. Президент республики назначил действующий кабмин 17 декабря 2021 года. Очередные выборы в Палату депутатов запланировали на осень 2025 года.