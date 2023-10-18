Глава МИД Ирана назвал геноцидом удар по больнице в Газе

Хосейн Амир Абдоллахиян возложил ответственность за произошедшее на Израиль

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил удар по больнице Аль-Ахли в городе Газа и назвал это геноцидом, возложив ответственность за произошедшее на Израиль. Об этом сообщил МИД исламской республики по итогам его встречи со своим кувейтским коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

"Поблагодарив Кувейт за его твердую позицию в поддержку Палестины с начала нынешних событий, он заявил, что нападения сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС) на Газу должны быть немедленно прекращены, необходимо начать отправку гуманитарной помощи угнетенному и осажденному народу Газы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана по итогам встречи в саудовском городе Джидде, где в среду пройдет заседание исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Глава МИД Ирана осудил "преступное нападение на больницу Аль-Ахли в секторе Газа, расценил этот акт как военное преступление и геноцид". Абдоллахиян также призвал рассмотреть попытки Израиля переселить жителей сектора Газа на заседании ОИС.

Как сообщил во вторник вечером телеканал Al Hadath, израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа, в ходе которых ракеты попали на территорию больницы. В движении ХАМАС заявили, что в результате удара более 500 человек погибли, сотни пострадали. Однако, согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, мощный взрыв в больнице в Газе стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Ответственность за это Тель-Авив возложил на группировку "Исламский джихад".

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим в Газе. Траур также объявлен в Иране, Ираке и Ливане.