В Венгрии заявили о важности Китая в сохранении связей между Востоком и Западом

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, общие проблемы можно было бы успешно преодолеть с помощью сотрудничества всех стран

БУДАПЕШТ, 18 октября. /ТАСС/. Китай должен сыграть решающую роль в сохранении глобальных экономических связей и продолжении сотрудничества между Востоком и Западом. Такое мнение высказал глава венгерского МИД Петер Сийярто на международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Если мир снова будет разделен на блоки, то это станет глобальным провалом. Однако если следующий период будет основан на взаимосвязи и взаимном уважении, то это, безусловно, будет более мирный и процветающий период, и я считаю, что роль Китая в этом крайне важна", - заявил министр, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто предложил международному сообществу извлечь уроки из событий последних лет, подчеркнув, что общие проблемы можно было бы преодолеть с большим успехом, если бы все страны подходили к ним на основе сотрудничества, а не соперничества и конфронтации. "Если в международную политику не вернется взаимное уважение, то мы окажемся в ситуации, которой все мы хотели бы избежать", - предупредил глава МИД.

Венгрия стала единственной из стран Запада, представленной на форуме в Пекине на правительственном уровне. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл туда по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Он приезжал на две предыдущие аналогичные конференции в 2017 и 2019 годах. Китай является девятым по величине торговым партнером Венгрии и вышел сейчас на первое место по объему прямых инвестиций в экономику страны.

Венгрия первой в Евросоюзе присоединилась в 2015 году к программе "Один пояс - один путь". Эта инициатива была выдвинута в 2013 году Си Цзиньпином в целях активизации инвестиционных проектов в области экономики и торговли с участием как можно большего числа государств. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.