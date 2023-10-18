Депутат Рады сообщил о планируемых перестановках в правительстве Украины

По словам Александра Дубинского, изменения коснутся Дениса Шмыгаля, Оксаны Маркаровой и Елены Зеленской

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправится в отставку, его пост займет посол в США Оксана Маркарова, а Елена Зеленская возглавит партию "Слуга народа". О подготовке таких перестановок заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Шмыгаля снимут по указанию <...> американских партнеров, а назначат вместо него Маркарову, которая [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не подчиняется и не лояльна", - заявил он на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

В этой ситуации главой партии "Слуга народа", как утверждает Дубинский, президент сделает свою супругу Елену Зеленскую. "Зеленскому нужен во главе партии лояльный человек", - поясняет он. В ситуации, когда Шмыгаля сменит нелояльная Маркарова, "кого ж ему еще назначать", заявляет он. "Ну, не [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного же, который точно так же общается с американскими партнерами и лояльность которого лично Зеленскому у меня под вопросом", - отмечает Дубинский.

В свою очередь депутат Рады Евгений Шевченко, сообщив, что в кулуарах парламента обсуждают возможную отставку Шмыгаля, связал это с приездом спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, которую в политических кругах неформально называют ревизором. "Вашингтон хочет понятного для них премьера. И здесь говорят о двух кандидатах: либо Оксана Маркарова, либо [заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины] Александр Кубраков", - написал в своем Telegram-канале Шевченко.