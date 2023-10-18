СМИ: МИД Словакии временно возглавит новый премьер страны, которым будет Фицо

По данным агентства SITA, "Направление - социальная демократия" не смогла выбрать достойного кандидата в министры иностранных дел

БРАТИСЛАВА, 18 октября. /ТАСС/. Новый премьер Словакии, которым стал лидер партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо, временно возглавит также МИД республики. Об этом сообщило словацкое информационное агентство SITA.

"Направление - социальная демократия" не смогла выбрать достойного кандидата в министры иностранных дел и поэтому ведомство на неопределенное время возглавит премьер-министр. Эту информацию подтвердили агентству два независимых источника.

Правительственную коалицию Словакии, кроме партии Фицо, составили партии "Голос - социальная демократия" и Словацкая национальная партия. В Национальном совете (парламенте) страны коалиция опирается на поддержку 79 из 150 депутатов.

Представители "Направления - социальной демократии", согласно договоренности партнеров по коалиции, возглавят МИД, Минфин, Минюст, а также министерства транспорта, обороны и сельского хозяйства. "Голос - социальная демократия" получит портфели министров экономики, здравоохранения, труда, внутренних дел, инвестиций, регионального развития и образования. Словацкая национальная партия направит своих кандидатов на посты глав министерств культуры и охраны окружающей среды. Кроме того, эта политическая сила получит кресло министра спорта и туризма, которое с 1 января 2024 года будет создано в Словакии.