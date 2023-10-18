СМИ: польская оппозиция начала делить посты в будущем правительстве

По данным радиостанции RMF24, "Гражданская коалиция" рассчитывает получить министерство национальной обороны, министерство внутренних дел и администрации, министерство иностранных дел, а также, возможно, и министерство юстиции

ТАСС, 18 октября. Представители польских оппозиционных партий уже проводят переговоры о разделе министерских постов после создания коалиции и формирования нового правительства. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По этим данным, крупнейшее оппозиционное политическое объединение "Гражданская коалиция" (ГК) рассчитывает получить министерство национальной обороны, министерство внутренних дел и администрации, министерство иностранных дел, а также, возможно, и министерство юстиции.

Представители Польской крестьянской партии (ПКП) хотели бы посадить своих представителей в кресла министра климата и окружающей среды и министра сельского хозяйства и развития села.

Движение "Левые", по сведениям RMF24, претендует на министерства образования и науки, здравоохранения, а также семьи и социальной политики.

По результатам парламентских выборов ГК получила 157 депутатских мест в Сейме (нижней палате парламента), "Левые" - 26, а ПКП - 65. Формально победителем выборов считается правящая партия "Право и справедливость" с 194 депутатскими местами, однако оппозиционные партии не намерены вступать с ней в коалицию и проводят переговоры о том, чтобы выступить единым фронтом при формировании кабинета министров. В состав польского Сейма входят 460 депутатов, поэтому возможная коалиция оппозиционных партий имела бы парламентское большинство и могла бы самостоятельно формировать правительство.