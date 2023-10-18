В КНР приветствуют визит Си Цзиньпина в США, но требуют соблюдения своих "красных линий"

Временный поверенный в делах КНР Сюй Сюэюань подчеркнула, что основой двустороннего взаимодействия между странами является "взаимное уважение"

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. КНР приветствует визит председателя Си Цзиньпина в США и предстоящие переговоры с американским президентом Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния), однако Вашингтон должен продемонстрировать уважение к китайским "красным линиям". Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на временного поверенного в делах КНР Сюй Сюэюань.

Чиновник подчеркнула, что основой двустороннего взаимодействия между странами является "взаимное уважение", основанное на диалоге по "четырем основным интересам" КНР: тайваньскому вопросу, обеспечению демократического правления и соблюдения прав человека, китайской модели политической и экономической систем и уважению права КНР на развитие. Она также указала, что страны "все еще имеют много общего", и Пекину необходимо почувствовать, что Вашингтон "приветствует более экономически сильный Китай".

При этом представитель МИД указала на ошибочность мнения "многих американцев, которые считают, что Китай неблагодарно пользовался американской помощью, извлекая из нее выгоду" и назвала "нечестным" политический курс США, в рамках которого Китай "стал козлом отпущения для многих внутренних проблем страны".

9 октября Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний двухпартийную делегацию американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. В ходе встречи лидер КНР заявил, что Пекин и Вашингтон должны развивать двусторонние отношения на основе взаимного уважения.

Планируется, что саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября. Как ранее сообщила газета The Washington Post, Белый дом приступил к планированию возможной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско в следующем месяце. Предполагается, что в рамках подготовки к этим переговорам министр иностранных дел КНР Ван И может прибыть с визитом в Вашингтон в ближайшие недели, отметила газета. По информации ее источников, в администрации США вероятную встречу китайского и американского руководителей рассматривают как возможность для "стабилизации отношений" между двумя странами. Если эта личная встреча состоится, то она станет первой с момента переговоров на полях саммита Группы двадцати в Индонезии в ноябре 2022 года.