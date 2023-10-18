Глава МИД Британии предостерег от поспешных выводов об ударе по больнице в Газе

Джеймс Клеверли подчеркнул, что неправильное понимание произошедшего может поставить под угрозу еще большее число людей

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли рекомендовал не делать скоропалительных выводов о том, кто может быть ответственен за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

"Прошлой ночью слишком многие поторопились с выводами о трагической гибели людей в больнице Аль-Ахли. Неправильное понимание [произошедшего] может поставить под угрозу еще большее число людей. Дождитесь фактов, освещайте их ясно и точно. Холодные головы должны возобладать", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Более 500 человек погибли в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад".