И.о. министра по соцправам Испании предложила приостановить дипотношения с Израилем

Ионе Беларра заявила, что "Подемос" выступает за то, чтобы премьер Израиля предстал перед МУС

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности министра по социальным правам Испании Ионе Беларра выступила за приостановку дипломатических отношений с Израилем из-за событий на Ближнем Востоке. Она также считает, что премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС).

Политик является генсеком левой партии "Подемос" ("Мы можем"), входящей в коалиционное правительство во главе с лидером Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчесом. "Мы просим ИСРП быть смелее в качестве председателя в Совете ЕС, - написала Беларра в социальной сети X (ранее Twitter). - Мы хотим приостановить дипломатические отношения с Государством Израиль и чтобы ЕС согласился на экономические санкции в отношении ответственных [за происходящее] и эмбарго на поставки оружия [Израилю]".

Кроме того, как заявила и.о. министра в интервью телеканалу Telecinco, "Подемос" выступает за то, чтобы премьер Израиля предстал перед МУС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.