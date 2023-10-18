Зурабишвили попросила ЕС дать Грузии статус кандидата, несмотря на процесс импичмента

По ее словам, это необходимо, чтобы не дать России возможность укрепить свое влияние в регионе

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Евросоюзу с призывом предоставить стране статус кандидата в члены союза, несмотря на попытку властей объявить ей импичмент. Свое заявление Зурабишвили сделала, выступая в парламенте, где в среду рассматривается вопрос ее отстранения от должности.

"С этой трибуны в это тяжелое время обращаюсь к нашим европейским партнерам и призываю их, несмотря на этот антиевропейский импичмент, не бросать Грузию, чтобы не дать России возможность укрепить свое влияние в этом регионе с применением мягкой силы, косвенной оккупации или дестабилизации Черного моря. <..> Обращаюсь к нашим партнерам как президент этой страны, так как представляю этот народ и его исторический выбор, и имею полную легитимацию и полномочия вместе с этим народом и от его лица попросить для этой страны присвоение статуса кандидата", - сказала Зурабишвили

По мнению президента, начатая против нее процедура импичмента мешает получению статуса кандидата. Она также заверила, что ею движет лишь цель - поддержка страны в сближении с Европой, в то же время именно за встречи с европейскими лидерами правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отстранить ее от должности.

В среду в парламенте Грузии проходит заседание, на котором рассматривается вопрос объявления импичмента президенту. К вечеру планируется голосование по этому вопросу.

Конституционный суд (КС) Грузии 16 сентября постановил, что президент нарушила основной закон, совершив рабочие визиты в европейские страны без разрешения правительства. Таким образом, КС поддержал представление об импичменте президенту за нарушение конституции. Решение инстанции было передано в парламент, которому предстоит проголосовать по вопросу импичмента. Зурабишвили будет отстранена, если за импичмент проголосуют 100 депутатов из 150. У правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в парламенте менее 90 голосов.