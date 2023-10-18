18 октября, 10:03,
обновлено 18 октября, 10:22
Палестино-израильский конфликт

Посол Ирана поблагодарил Путина за позицию Москвы по ситуации вокруг сектора Газа

Казем Джалали выразил надежду, что "произошедшее событие заставит нас проснуться"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Иран благодарен президенту России Владимиру Путину за позицию по ситуации вокруг сектора Газа. Об этом заявил иранский посол в РФ Казем Джалали после молитвы в Московской соборной мечети, посвященной палестинцам и жертвам обстрела госпиталя в Газе.

"Мы хотим выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации господину [Владимиру] Путину, российским должностным лицам за выраженную позицию. Надеемся, что произошедшее событие заставит нас проснуться", - сказал дипломат. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичИранПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация