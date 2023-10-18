Посол Ирана поблагодарил Путина за позицию Москвы по ситуации вокруг сектора Газа

Казем Джалали выразил надежду, что "произошедшее событие заставит нас проснуться"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Иран благодарен президенту России Владимиру Путину за позицию по ситуации вокруг сектора Газа. Об этом заявил иранский посол в РФ Казем Джалали после молитвы в Московской соборной мечети, посвященной палестинцам и жертвам обстрела госпиталя в Газе.

"Мы хотим выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации господину [Владимиру] Путину, российским должностным лицам за выраженную позицию. Надеемся, что произошедшее событие заставит нас проснуться", - сказал дипломат.