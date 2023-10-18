ХАМАС заявило, что обстрел больницы в Газе совершен огневой мощью, которая есть у Израиля

Движение призывает ООН и мировое сообщество "осудить это отравительное преступление, совершенное оккупационной армией"

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Израиль несет прямую ответственность за обстрел больницы Аль-Ахли в секторе Газа, который был совершен с применением американской огневой мощи, доступной только ему. С таким утверждением выступило палестинское радикальное движение ХАМАС.

"[Израиль] несет прямую ответственность за эту ужасную расправу, которая была совершена в прямом эфире с применением американской огневой мощи, которой владеет только оккупация", - говорится в распространенном в Telegram-канале движения заявлении.

ХАМАС призывает ООН и мировое сообщество "осудить это отравительное преступление, совершенное оккупационной армией" и остановить "жестокую агрессию и геноцид, который совершается по решению оккупационных лидеров в прямом эфире и во время их пресс-конференций, за которыми следит весь мир".

Более 500 человек погибли в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии объявлен трехдневный траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.