Во встрече Нетаньяху и Байдена принимают участие Блинкен и Салливан

С израильской стороны участие в переговорах также принимают министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена в Тель-Авиве приходит при участии госсекретаря США Энтони Блинкена и советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

С израильской стороны, по ее информации, участие в переговорах также принимают министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби.

Позже состоится встреча в расширенном составе, в котором примут участие члены израильского военно-политического кабинета (ключевые министры), добавили в канцелярии.

Перед началом встречи Нетаньяху и Байден выступили с короткими заявлениями. Израильский премьер поблагодарил американского лидера за безоговорочную поддержку США и отметил, что Байден стал первым американским президентом, который прибыл с визитом в Израиль в военное время. Байден в свою очередь заверил, что Соединенные Штаты солидарны с Израилем и обеспечат поступление всей помощи, необходимой для обороны еврейского государства.

Это первый визит Байдена в Израиль с момента возвращения к власти Биньямина Нетаньяху, возглавившего в декабре 2022 года новое правительство страны, сформированное правыми и ультраортодоксальными партиями. В прошлый раз Байден посещал еврейское государство в июле 2022 года, когда у власти в стране находилась широкая левоцентристская коалиция, а пост премьера занимал Яир Лапид, ныне возглавляющий парламентскую оппозицию. Для Байдена это было первое ближневосточное турне с момента вступления в должность президента, в ходе него он посетил, помимо Израиля, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.