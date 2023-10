В Конгрессе США хотят разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах"

Председатель комитета по иностранным делам Палаты Майкл Маккол заявил, что страна должна быть готовы к тому, что движение окажется втянутым в конфликт

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Группа республиканцев в Палате представителей Конгресса США готовит проект резолюции, которая позволит президенту Джо Байдену применять силу против различных ближневосточных группировок, в том числе ливанского движения "Хезболлах", в случае эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом председатель комитета по иностранным делам Палаты Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) сообщил изданию Defense News.

"Мы должны быть готовы к тому, что "Хезболлах" окажется втянутой в конфликт", - указал он. По словам Маккола, резолюция, получившая название Authorization for the Use of Military Force (AUMF, англ. "Разрешение на применение военной силы") нужна потому, что у администрации США в соответствии с действующим законодательством нет разрешения наносить удары по группировкам, якобы связанным с Ираном, включая ХАМАС, "Хезболлах" или военные шиитские движения в Ираке.

Однако представитель Демократической партии в комитете по иностранным делам Грегори Микс в интервью порталу назвал резолюцию преждевременной. "Если возникнет необходимость в AUMF, администрация Байдена выдвинет ее", - подчеркнул он. Более важными на этом этапе Микс считает шаги по деэскалации в ближневосточном регионе.

Как поясняет издание, согласно Конституции США и Закону о военных полномочиях только Конгресс может санкционировать применение силы в международных конфликтах, за исключением тех случаев, когда этого требует оборона. Предыдущие администрации нередко игнорировали это положение, нанося несанкционированные удары в Сирии и Ливии, ссылаясь на полномочия президента как главнокомандующего, указывает Defense News.