СМИ: с двух официальных израильских аккаунтов удалили видео с ударом по больнице

По данным журнала Newsweek, ранее было опубликовано видео, в котором утверждалось, что удар нанесен ракетой из сектора Газа

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Видео, в котором утверждалось, что удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен с территории анклава, было удалено с официальных страниц государства Израиль и израильского посла в США Майкла Герцога в соцсети X (ранее Twitter). Об этом сообщил журнал Newsweek.

По его информации, на официальных страницах было опубликовано видео, в котором утверждалось, что удар по больнице был нанесен ракетой из сектора Газа. Однако журналист The New York Times Арик Толер оспорил точность отснятого материала из-за отметок времени в видео. Согласно Толеру, видео было записано как минимум через 40 минут после взрыва в больнице, сообщает издание. Впоследствии видео было удалено с двух аккаунтов без указания причины, отмечает журнал.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус возложил ответственность за публикацию видео на МИД Израиля. "По нашему мнению, ЦАХАЛ ничего подобного не размещал, и вы должны спросить их [МИД] о том, что произошло, почему они разместили информацию, почему она была удалена. Я уверен, что они заботятся о точности и достоверности информации", - заявил Конрикус Newsweek. "На наших официальных аккаунтах ничего не размещается до тех пор, пока информация не проверена", - подчеркнул он.