В Берлине в ходе ночных антиизраильских акций пострадали 20 полицейских

Демонстрации прошли в районе Нойкёльн

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Двадцать полицейских пострадали в ходе спонтанных антиизраильских акций протеста, которые прошли ночью в нескольких районах Берлина. Об этом сообщил профсоюз GdP, который представляет интересы германских полицейских.

"Желаем скорейшего выздоровления 20 пострадавшим коллегам", - говорится в сообщении GdP, которое распространено в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

Несогласованные демонстрации прошли в берлинском районе Нойкёльн, где проживает большое число мусульман. Некоторые манифестанты поджигали мусорные баки и забрасывали полицию пиротехникой и камнями. Также состоялся стихийный митинг у Бранденбургских ворот в центре города.

Эскалация произошла после того, как арабские СМИ сообщили, что в ходе ударов, нанесенных израильскими ВВС по центральным районам города Газа, часть ракет попала на территорию больницы. В ХАМАС заявили, что в результате удара более 500 человек погибли, сотни пострадали. Однако, согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, мощный взрыв в больнице в Газе стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Ответственность за это Армия обороны Израиля возложила на организацию "Исламский джихад".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что точной картины произошедшего еще нет, все обстоятельства еще предстоит выяснить.