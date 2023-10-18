Эксперт: ракеты ХАМАС не настолько мощные, чтобы нанести большой ущерб больнице

Профессор института политики безопасности Кильского университета Йоахим Вебер отметил, что до тех пор, пока специалисты не изучат фрагменты взрывного устройства, точно установить ответственность одной из сторон не представляется возможным

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Ракеты, которые используют боевики палестинского движения ХАМАС, не настолько мощные, чтобы привести к таким значительным разрушениям и жертвам, как в случае с атакой на больницу Аль-Ахли в городе Газа. Такое мнение выразил профессор института политики безопасности Кильского университета Йоахим Вебер.

По его словам, разрушения при взрыве в больнице значительны, число жертв огромно, что, по оценкам Вебера, указывает на использование взрывного устройства большой мощности. "Ракеты ХАМАС вообще-то не обладают такой большой взрывной силой, они (боевики - прим. ТАСС) зачастую используют снаряды меньшего размера", - сказал эксперт в интервью телеканалу NTV.

Вебер добавил, что до тех пор, пока специалисты не изучат фрагменты взрывного устройства, точно установить ответственность одной из сторон не представляется возможным.