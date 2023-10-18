Эксперт: ракеты ХАМАС не настолько мощные, чтобы нанести большой ущерб больнице

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Ракеты, которые используют боевики палестинского движения ХАМАС, не настолько мощные, чтобы привести к таким значительным разрушениям и жертвам, как в случае с атакой на больницу Аль-Ахли в городе Газа. Такое мнение выразил профессор института политики безопасности Кильского университета Йоахим Вебер.
По его словам, разрушения при взрыве в больнице значительны, число жертв огромно, что, по оценкам Вебера, указывает на использование взрывного устройства большой мощности. "Ракеты ХАМАС вообще-то не обладают такой большой взрывной силой, они (боевики - прим. ТАСС) зачастую используют снаряды меньшего размера", - сказал эксперт в интервью телеканалу NTV.
Вебер добавил, что до тех пор, пока специалисты не изучат фрагменты взрывного устройства, точно установить ответственность одной из сторон не представляется возможным.