Посольство Палестины в Москве приспустило флаг после удара по больнице в Газе

Люди несут к стенам диппредставительства множество цветов, фотографий и игрушек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Посольство Палестины в России приспустило флаг в знак траура по жертвам удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, передает корреспондент ТАСС.

Люди несут к стенам диппредставительства множество цветов, фотографий и игрушек. Обстановка вокруг посольства спокойная.

Более 500 человек погибли в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии объявлен трехдневный траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.