18 октября, 10:55
Палестино-израильский конфликт

Посольство Палестины в Москве приспустило флаг после удара по больнице в Газе

© Ангелина Мартыненко/ ТАСС

Люди несут к стенам диппредставительства множество цветов, фотографий и игрушек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Посольство Палестины в России приспустило флаг в знак траура по жертвам удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Что известно об ударе по госпиталю в секторе Газа

Люди несут к стенам диппредставительства множество цветов, фотографий и игрушек. Обстановка вокруг посольства спокойная.

Более 500 человек погибли в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии объявлен трехдневный траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация