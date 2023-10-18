МИД Франции предостерег граждан от поездок в Ливан на фоне угрозы безопасности

В министерстве также предупредили о массовых демонстрациях в нескольких районах Бейрута

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции призвало граждан республики отказаться от поездок в Ливан на фоне массовых демонстраций и угрозы безопасности. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"Учитывая напряженность в сфере безопасности в регионе и, в частности, на южной границе Ливана, французским путешественникам, планирующим посетить Ливан, не рекомендуется ехать в эту страну без веской причины", - говорится в сообщении.

В министерстве также предупредили о массовых демонстрациях в нескольких районах Бейрута, которые могут "создать трудности с перемещением по городу". Французам рекомендовано "держаться подальше от всех мест проведения собраний" и следовать рекомендациям местных властей. Также, в более раннем сообщении от 15 октября, МИД напоминает о повышении до максимального уровня угрозы терактов во Франции и рекомендует усилить бдительность всем соотечественникам, проживающим или проезжающим через страны Ближнего Востока, Африки, Северной и Восточной Африки.

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" объявило среду, 18 октября, "днем беспрецедентного гнева" в знак протеста против удара по больнице в Газе, в которой, по мнению движения, виноват Израиль. "Хезболлах" призвал своих сторонников по всему миру выходить на антиизраильские акции протеста. Ранее к демонстрациям против еврейского государства призвал также глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.