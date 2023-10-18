18 октября, 10:50
Палестино-израильский конфликт

NYT: Нетаньяху отказался нанести решительный удар по "Хезболлах"

По данным газеты, премьер наложил "вето на подобные предложения"

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ответил отказом на предложения сотрудников силовых структур нанести решительный удар по ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", чтобы предотвратить его атаки на израильскую территорию. Об этом сообщила газета The New York Times.

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"Пока Нетаньяху накладывал вето на подобные предложения", - указывается в публикации газеты со ссылкой на американских чиновников.

Однако, как ранее сообщало издание, решение ливанских боевиков о вступлении в конфликт в первую очередь будут зависеть от дальнейших действий Израиля. Указывалось, что несмотря на высокую напряженность в регионе Израиль и "Хезболлах" стремятся избежать крупного регионального конфликта, поскольку обеим сторонам "есть что терять".

В среду высокопоставленный представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдул-Хади заявил, что вооруженное крыло "Хезболлах" и палестинское движение ХАМАС тесно координируют свои дальнейшие действия против Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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