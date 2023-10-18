Берлин впервые сообщил о германских жертвах в Израиле после нападения ХАМАС

Точной статистики в МИД ФРГ не привели

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Среди погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль есть граждане Германии. Об этом сообщил журналистам на брифинге в Берлине представитель МИД страны.

Он не привел точной статистики. По его словам, речь идет о числе от одного до девяти погибших.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.