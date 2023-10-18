18 октября, 10:56,
обновлено 18 октября, 11:14

Китай будет укреплять координацию с РФ по линиям ООН, ШОС и G20

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что его страна поддерживает организацию Россией саммита БРИКС в Казани в 2024 году

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Китая намерены укреплять координацию с Россией по линиям ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G20 и в других многосторонних форматах. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на российско-китайских переговорах в Доме народных собраний в Пекине.

"Китай поддерживает организацию Россией саммита БРИКС в Казани в следующем году, намерен усилить координацию с российской стороной по линии многосторонних форматов, включая ООН, ШОС и G20", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. 

Теги:
РоссияКитайСи Цзиньпин
© Информационное агентство ТАСС
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