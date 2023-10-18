В Белоруссии заявили, что Минску и Москве надо сохранить суверенитет в условиях давления

Глава Минобороны республики Виктор Хренин уточнил, что добиться этого можно "только путем выстраивания новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координацией внешней политики и повышением оборонного потенциала военной организации государства"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Стратегическая задача Белоруссии и России в условиях беспрецедентного давления Запада состоит в сохранении суверенитета и независимости. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны двух стран.

"Стратегический характер белорусско-российских отношений был заложен уже много лет тому назад, и наша главная задача сегодня - это поддержание достигнутого уровня сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада на Союзное государство. В этот сложный период, который можно назвать горячей фазой глобального цивилизационного противостояния между Западом и Востоком, нам любой ценой необходимо сохранить суверенитет и независимость наших государств", - сказал Хренин.

Он уточнил, что добиться этого можно "только путем выстраивания новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координацией внешней политики и повышением оборонного потенциала военной организации [Союзного] государства".

"В сфере военно-технического сотрудничества стороны продолжили оказывать друг другу поддержку в поставках необходимых вооружений и военной техники", - добавил Хренин. Он поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу "за решение о передаче в состав Вооруженных сил Республики Беларусь современных образцов вооружения и военной техники, что стало значительным фактором в повышении боевого потенциала как белорусской армии, так и в целом Союзного государства". Хренин отметил, что за прошедший с последнего заседания совместной коллегии год "было сделано немало".

"В целях развития военного сотрудничества 28 марта текущего года подписано соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих", - сказал министр. Также, по его словам, "на практике отрабатывались мероприятия совместной боевой подготовки как в рамках функционирования учебно-боевых центров, так и по вопросам подготовки региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО".

Хренин отметил, что в соответствии с принятым главами двух государств решением о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии "проводилась работа по оборудования мест его хранения, а также подготовке личного состава основам его применения". "25 мая текущего года подписаны документы, определяющие порядок его содержания", - напомнил он.

Военно-техническая помощь

Хренин сообщил, что оказание Россией военно-технической помощи Белоруссии стало новым направлением сотрудничества двух стран.

"Отрадно отметить, что новым направлением нашего взаимодействия является оказание Российской Федерацией военно-технической помощи Республике Беларусь. В его рамках в настоящее время ведется работа в том числе по организации ремонта техники Вооруженных сил Республики Беларусь на предприятиях российского ОПК", - сказал Хренин, выступая на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Москве.

Кроме того, отметил он, успешно реализуется сотрудничество в области подготовки военных кадров.

"Белорусские военнослужащие не только обучаются в ведущих военных вузах Минобороны России, но также на регулярной основе проходят подготовку на различных курсах повышения квалификации в различных учебных центрах Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Хренин.

По его словам, сегодня в ходе заседания коллегии "предстоит обменяться мнениями, принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширения военного сотрудничества между нашими вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства".