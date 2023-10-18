Nikkei: в Восточном Средиземноморье разместят более 12 тыс. военнослужащих США

По данным издания, в регион уже прибыл авианосец Gerald Ford, на борту находятся свыше 4,5 тыс. военных моряков

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Более 12 тыс. служащих американских военно-морских сил и морской пехоты на 10 кораблях либо уже прибыли в Восточное Средиземноморье, либо прибудут в ближайшее время на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Nikkei Asia, которое провело подсчеты на основе данных ВМС США.

В регион уже прибыл авианосец Gerald Ford, на борту находятся свыше 4,5 тыс. военных моряков, его сопровождают пять кораблей, на которых суммарно размещено более 1,6 тыс. военных. На Ближний Восток также отправились авианосец Dwight Eisenhower, на борту которого находятся 5 тыс. военнослужащих, а также три корабля сопровождения. На борту этих кораблей находятся около 1 тыс. военных США.

Ранее газета The Washington Post и телеканал Fox News сообщали, что в состав перебрасываемого Вооруженными силами США на Ближний Восток подкрепления входят в целом более 4 тыс. военнослужащих. Ссылаясь на сведения, полученные от представителей американских оборонных кругов, СМИ пояснили, что речь идет о военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе подразделениях специального назначения. Они размещены на десантных кораблях Bataan, Carter Hall и Mesa Verde. Первые два корабля находились в понедельник в Оманском заливе, третий - в Средиземном море. Куда именно будут переброшены в конечном счете эти силы и средства, пока не сообщалось.

18 октября в Израиль с визитом прибыл президент США Джо Байден, его сопровождают госсекретарь Энтони Блинкен и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.