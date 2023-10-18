Орбан считает, что Запад потерял преимущества

По словам премьер-министра Венгрии, Восток укрепился, и Европе надо развивать с ним связи

БУДАПЕШТ, 18 октября. /ТАСС/. Запад утратил конкурентные преимущества, экономика Востока значительно укрепилась, и в этой ситуации Европе следует идти не на разрыв, а, наоборот, на расширение связей со странами Азии, в первую очередь с Китаем. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Третьем международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Премьер-министр пояснил, что эпоха конкурентных преимуществ Запада подошла к концу, восточный мир укрепился, и теперь европейская дилемма заключается в том, чтобы блокировать мировую экономику или конкурировать, быть протекционистами или искать возможности для сотрудничества и взаимосвязи, которые предоставляет новая эпоха", - рассказал журналистам пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

По его словам, Орбан напомнил, что "Европа разорвала сотрудничество с Россией из-за войны на Украине, сделав тем самым огромный шаг в направлении блокирования" установившихся мировых экономических связей. Теперь некоторые политики в Евросоюзе "хотят пойти еще дальше: они говорят о "разъединении" и "снижении рисков", что означало бы изоляцию европейской и китайской экономик друг от друга", посетовал глава правительства.

"Орбан сказал, что венгры хотели бы, чтобы вместо блокирования наступил период подключения, потому что это дало бы Европе шанс восстановить свою конкурентоспособность", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI. Выступая на форуме, премьер-министр подтвердил, что "Венгрия готова к дальнейшему сотрудничеству с Китаем и всеми странами, поддерживающими подключение", сообщил пресс-секретарь. По его словам, глава правительства считает, что "международная политика, возвращающаяся на почву взаимосвязи и взаимоуважения, может принести надежду на мир и экономическое развитие".