В Бельгии сообщили, что подготовят F-16 к отправке на Украину

Однако новый кабинет министров, который будет назначен по итогам выборов в 2024 году, должен будет подтвердить поставки, уточнила министра обороны Бельгии Людивин Дедондер

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Действующее правительство Бельгии примет все необходимые решения для отправки истребителей F-16 на Украину в 2025 году, однако новый кабинет министров, который будет назначен по итогам выборов в 2024 году, должен будет подтвердить поставки. Об этом сообщило бельгийское информагентство Belga со ссылкой на выступление министра обороны Бельгии Людивин Дедондер в парламенте.

"Мы принимаем это принципиальное решение и просим оборонный комплекс сделать все возможное, чтобы истребители были переданы в 2025 году", - приводит агентство слова министра. Дедондер пояснила, что незадолго до отправки F-16 на Украину правительство, которое на тот момент будет находиться у власти, должно будет подтвердить ее. "Но все уже будет подготовлено", - указала глава оборонного ведомства.

Ранее Дедондер сообщала, что правительство Бельгии приняло решение направить Киеву снятые с вооружения самолеты F-16 к 2025 году, их количество не уточнялось.

На вооружении ВВС Бельгии стоят 43 самолета F-16, которые были поставлены в 1980-х годах и неоднократно проходили модернизацию. Бельгия 7 лет назад заключила с США контракт на поставку 34 F-35 для замены устаревших самолетов, начало поставок ожидается в 2025 году, оно будет поэтапным.

Изначально США обещали начать поставлять F-35 Бельгии в 2023 году, но с тех пор сроки уже несколько раз сдвигались.