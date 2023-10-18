В КНР осудили удар по больнице в секторе Газа

В МИД заявили, что "китайская сторона шокирована атакой, которая привела к огромным людским жертвам"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Китая решительно осуждают удар по больнице в секторе Газа и призывают к немедленному прекращению огня. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китайская сторона шокирована атакой на больницу в Газе, которая привела к огромным людским жертвам и многочисленным пострадавшим. Мы решительно осуждаем этот удар", - говорится в заявлении министерства.

В нем уточняется, что Пекин выражает скорбь по погибшим и соболезнует пострадавшим. "Китай призывает немедленно остановить огонь, приложить максимальные усилия для защиты мирных жителей и предотвращения гуманитарной катастрофы", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.