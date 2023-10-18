В Минске установили причастность иностранных спецслужб к кибератакам на госсектор

По словам представителя следствия, в СК Белоруссии установили три основных направления кибератак в зависимости от субъекта хозяйствования

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии установили пять основных группировок, финансируемых в том числе иностранными спецслужбами, которые осуществляли кибератаки на белорусские предприятия и организации. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Белоруссии Иван Судникович.

"Мы проанализировали уголовные дела по кибератакам и определили, что за последние три года в основном атаковали пять основных группировок. Три из них - украинские, две - псевдобелорусские. Эти группировки либо частные, либо спонсируются недружественными государствами, спецслужбами этих государств", - сказал представитель следствия.

"Мы начали работу по поиску и соединению в одном производстве всех преступлений, совершенных этими крупными группировками", - добавил он.

По словам Судниковича, в СК установили три основных направления кибератак в зависимости от субъекта хозяйствования. "Если, например, это касается субъектов государственной формы собственности либо с участием государства, то используются кибератаки с уклоном на политику и экстремизм. То есть, заблокировать деятельность предприятия, разместить материалы экстремистского характера", - пояснил представитель СК. Второе направление, продолжил он, связано с финансами. "Задача стоит либо путем блокирования ресурсов и систем предприятия вымогать деньги, либо путем внедрения в саму систему похитить денежные средства", - уточнил Судникович. "Третье направление кибератак - это хищение персональных данных. Это кибератаки в отношении субъектов хозяйствования, каких-то торговых площадок, которые хранят у себя большие объемы персональных данных", - сказал представитель Следственного комитета Белоруссии.