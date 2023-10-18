Британия сохранила санкции против Ирана после истечения срока ограничений СБ ООН

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что все ограничения, наложенные на Тегеран резолюцией 2231 СБ ООН, утрачивают свою силу 18 октября

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Великобритания перенесла в национальный санкционный список ограничения в отношении Ирана, наложенные на Тегеран резолюцией 2231 Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

"Санкции ООН в отношении 78 лиц были перенесены в автономный санкционный [список] Великобритании в рамках иранского (ядерного) санкционного режима", - сказано в нем.

Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что все ограничения, наложенные на Тегеран резолюцией 2231 СБ ООН, утрачивают свою силу 18 октября, их список будет удален с сайта ООН. 17 октября пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Евросоюз отказался снимать санкции с Ирана после 18 октября, как изначально предполагалось сделать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Причиной этого решения является то, что Иран якобы не выполняет свои обязательства в рамках СВПД.

В середине сентября главы МИД Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября. Они заявили, что Иран не соблюдает свои обязательства с 2019 года, и считают, что эта проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов СБ ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в Вене без какого-либо результата.