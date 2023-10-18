18 октября, 11:35

КНР заявила о готовности сотрудничать с РФ для сопряжения инициативы "Пояса и пути" и ЕАЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай также готов сотрудничать с другими странами Евразийского экономического союза

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для продвижения сопряжения инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине.

"Китайская сторона готова сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для продвижения сопряжения инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС, а также развития еще более глубокого межрегионального сотрудничества высокого уровня", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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