18 октября, 11:53
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС выступило за высылку послов Израиля из арабских стран после удара по больнице в Газе

Член Политбюро движения Усама Хамдан заявил, что попытки поддерживаемых США и Западом израильских властей "демонизировать силы сопротивления и палестинский народ потерпели провал"

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС призывает к проведению 20 октября массовых демонстраций и митингов по всему миру в поддержку стойкости палестинского народа перед действиями Израиля. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте член Политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

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"Мы также требуем от арабских государств выслать израильских послов и закрыть дипмиссии еврейского государства в своих столицах в ответ на бомбардировку больницы Аль-Ахли в секторе Газа", - подчеркнул палестинский политик.

По его словам, попытки поддерживаемых США и Западом властей Израиля "демонизировать силы сопротивления и палестинский народ потерпели провал". "Теперь [после авиаудара по больнице в Газе] для всех очевидно, кто на самом деле является террористом", - указал он.

Хамдан возложил на США и страны Запада "всю полноту ответственности за преступления и массовые убийства, которые творит Израиль в секторе Газа".

Он потребовал открыть контрольно-пропускные пункты на границе с палестинским анклавом для доставки гуманитарной помощи населению, пострадавшему от военных действий и блокады. "Необходимо немедленно приступить к созданию полевых госпиталей взамен больниц, разрушенных израильскими войсками", - отметил он. 

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