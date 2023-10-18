18 октября, 12:00
Палестино-израильский конфликт

Президент Египта объявил трехдневный траур в память о жертвах эскалации в секторе Газа

В Палестине, Сирии, Иране, Ираке и Ливане также объявлен траур

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране всеобщий трехдневный траур в память жертв обстрела больницы Аль-Ахли и других погибших палестинцев в результате израильских бомбардировок в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия президента.

Читайте также
Что известно об ударе по госпиталю в секторе Газа

"Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение объявить на всей территории Арабской Республики Египет всеобщий траур сроком на три дня, чтобы оплакать жизни невинных жертв обстрела баптистской больницы в секторе Газа и всех убитых среди братского палестинского народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Палестине и Сирии, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. 

Теги:
ИранИракЛиванПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация