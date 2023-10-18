Президент Египта объявил трехдневный траур в память о жертвах эскалации в секторе Газа

В Палестине, Сирии, Иране, Ираке и Ливане также объявлен траур

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране всеобщий трехдневный траур в память жертв обстрела больницы Аль-Ахли и других погибших палестинцев в результате израильских бомбардировок в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия президента.

"Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение объявить на всей территории Арабской Республики Египет всеобщий траур сроком на три дня, чтобы оплакать жизни невинных жертв обстрела баптистской больницы в секторе Газа и всех убитых среди братского палестинского народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Палестине и Сирии, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур.