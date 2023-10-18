Нетаньяху вновь возложил вину за инцидент с больницей в Газе на террористов

Израильский премьер считает, что действующая в секторе Газа палестинская радикальная организация ХАМАС "совершает двойное военное преступление", целясь в израильских мирных жителей и используя собственное гражданское население в качестве живого щита

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израиль понимает возмущение всего мира по поводу инцидента в Газе, где в результате взрыва в местной больнице погибло множество людей, но это возмущение должно быть направлено "на террористов", которые несут ответственность за этот инцидент. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, прибывшим в Израиль с визитом.

Он в очередной раз выразил мнение, что действующая в секторе Газа палестинская радикальная организация ХАМАС "совершает двойное военное преступление", целясь в израильских мирных жителей и используя собственное гражданское население в качестве живого щита.

"Мы видели цену этого ужасного военного преступления вчера, когда ракета, запущенная палестинскими террористами, допустила осечку и упала на палестинскую больницу. Весь мир был справедливо возмущен, но это возмущение должно быть направлено не на Израиль, а на террористов", - полагает Нетаньяху.