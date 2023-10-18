Молодежные организации России и КНДР обменялись поздравлениями с годовщиной отношений

В мероприятии приняли участие председатель центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Мун Чхоль и другие руководящие работники союза

СЕУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами, посвященное дружбе молодежи России и КНДР, прошло 17 октября в Храме науки и техники в народной республике. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В нем приняли участие председатель центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Мун Чхоль и другие руководящие работники союза. ЦТАК указывает, что "встреча прошла в формате показа" поздравительных видеозаписей, которыми обменялись ЦК Социалистического союза патриотической молодежи и Национальный Совет молодежных и детских объединений России.

Мун Чхоль отметил, что установление дипломатических отношений между странами послужило основой для развития дружеских отношений и сотрудничества между народами двух стран и их молодежью. Председатель Национального Совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков в своей видеозаписи сказал, что саммит РФ и КНДР был эпохальным моментом, придавшим новую динамику узам дружбы. Он подчеркнул роль молодежи в развитии двусторонних отношений.

Помимо этого, представители ряда российских и корейских молодежных организаций и движений выразили готовность к активизации обменов и сотрудничества. В их числе Пхеньянский городской комитет Союза молодежи, комитет Союза молодежи Университета имени Ким Ир Сена, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых", общероссийская общественная организация "Молодая гвардия Единой России", Союз молодежи России.

12 октября 1948 года СССР стал первым государством, установившим дипломатические отношения с КНДР.