Эксперт считает, что Пашинян не сделал выводов из уроков Украины

По мнению политолога Сурена Суренянца, премьер-министр "согласился превратить Армению в антироссийский плацдарм"

ЕРЕВАН, 18 октября. /ТАСС/. Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европейском парламенте, где он обвинил "некоторых союзников" в желании сменить власть в стране, показывает, что глава армянского кабмина не сделал выводов из уроков Украины и согласился превратить страну в антироссийский плацдарм в регионе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил политолог Сурен Суренянц.

"Это было объявление об украинизации Армении с довольно откровенным текстом. Удивительно, что глава страны в другом геополитическом центре вместо собственных интересов начинает клеветать на своего стратегического союзника, даже если этот союзник формальный. Во внешней политике существует хаотическая неопределенность. Неделю назад он клялся, что Армения не собирается менять вектор своей внешней политики, а вчера произнес свою самую антироссийскую речь, описывая, что русские хотят сделать в Армении. Он говорит, что его хотят свергнуть. Даже Украина не стала уроком для Пашиняна. По сути, он согласился превратить Армению в антироссийский плацдарм", - сказал он.

В ходе выступления в Европарламенте 17 октября Пашинян заявил, что союзники Армении в сфере безопасности на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха якобы публично призывали к смене власти в стране. При этом он не уточнил, от каких именно союзников поступали подобные призывы.