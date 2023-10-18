На юге Израиля впервые за день объявили воздушную тревогу

По данным командования тыла, тревога была, в частности, объявлена в Беэр-Шеве - крупнейшем городе в Негеве

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги сработали впервые за день в пустыне Негев на юге Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в центральной части Негева", - говорится в сообщении.

По данным командования тыла, тревога была, в частности, объявлена в Беэр-Шеве - крупнейшем городе в Негеве. Последний раз о срабатывании сирен в этих районах Израиля военные сообщали почти сутки назад.

Кроме того, по информации армии, сирены продолжают звучать в эти часы и в самых южных районах страны, непосредственно прилегающих к границе с сектором Газа.