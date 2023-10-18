СМИ: в Чаде министр и секретарь правительства подали в отставку из-за интимных видео

По информации издания Tchadinfos, уход сразу двух чиновников вызвал "шок в правительстве"

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Чада генерал Дауд Яя Брахим и генеральный секретарь правительства Халики Чоуа Махамат подали в отставку в один день из-за видеороликов интимного характера, на которых предположительно фигурируют данные чиновники. Об этом сообщил портал Tchadinfos.

Как заявил Махамат в беседе с Tchadinfos, он подал в отставку "в знак уважения к правительству и народу Чада". Отставка сразу двух чиновников в один день вызвала "шок в правительстве", вынуждая принять меры по восстановлению общественного доверия, отмечает издание.

Распространенные в соцсетях видео вызвали критику в обществе, отмечает портал.