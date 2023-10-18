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Палестино-израильский конфликт

Глава МО Британии призвал не забывать об Украине на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Грант Шэппс отметил возможность сконцентрироваться и на Европе, и на ближневосточном регионе одновременно

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Мировому сообществу нельзя забывать о конфликте на Украине на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил в интервью газете Politico во время визита в Вашингтон.

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"Давайте не забывать об Украине. Действительно важно, чтобы мировая общественность продолжала уделять внимание ситуации там. Мы можем справиться с этим. Мы можем сконцентрироваться и на Европе, и на Ближнем Востоке одновременно, и я приехал сюда [в Вашингтон], чтобы скоординировать работу по этим направлениям", - указал он. Шэппс также отметил, что намерен 18 октября поднять вопрос о дальнейшей поддержке Украины в Конгрессе США.

На вопрос о том, планируют ли войска Великобритании участвовать в конфликте на Ближнем Востоке в случае его эскалации, британский министр ответил, что "планов на этот счет сейчас точно нет". "Мы отправили корабли, самолеты и вертолеты, корпуса морской пехоты. Мы усилили нашу поддержку в самых разных районах на Ближнем Востоке. Почему мы это сделали? Главная причина - сдерживание. И пусть никто не смотрит на это как на возможность вмешаться в конфликт и увеличить разногласия [в регионе]", - подчеркнул он. 

Теги:
УкраинаВеликобританияПалестино-израильский конфликт
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