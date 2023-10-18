В Бразилии заявили, что удар по больнице в секторе Газа невозможно оправдать

Президент Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что "невиновные не могут платить за безумие войны"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей.

"Атака на баптистскую больницу Аль-Ахли является трагедией, которую невозможно оправдать, войны не имеют никакого смысла. Жизни потеряны навсегда, больницы, дома, школы, построенные с таким трудом, были разрушены в считанные секунды. Повторяю этот призыв. Невиновные не могут платить за безумие войны", - написал глава государства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).