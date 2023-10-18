18 октября, 12:44,
обновлено 18 октября, 12:47

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. EPA-EFE/ TOMS KALNINS
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© EPA-EFE/ TOMS KALNINS

Депутаты не смогли набрать нужное количество голосов для отстранения президента

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Менее 100 депутатов парламента Грузии проголосовали за отстранение президента Саломе Зурабишвили, таким образом импичмент не состоялся. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Согласно результатам голосования, за импичмент президенту выступили 86 депутатов, один против. Для отстранения президента необходимо набрать как минимум 100 голосов из 150, или две трети парламента.

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Парламентская оппозиция не принимала участия в голосовании, как и заявляла ранее, чтобы исключить возможность сговора кого-либо из депутатов с правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", инициировавшей импичмент.

Конституционный суд Грузии 16 сентября постановил, что президент нарушила основной закон, совершив рабочие визиты в европейские страны без разрешения правительства. Таким образом, КС поддержал представление об импичменте президенту за нарушение конституции, после чего передал решение на рассмотрения парламента. После того, как парламент не сумел объявить импичмент, вопрос отстранения Зурабишвили снимается и она продолжит занимать пост президента. 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
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