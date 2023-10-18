Армия обороны Израиля наносит удары по Ливану в ответ на обстрелы

Обстрелы фиксировали в районе израильского населенного пункта Зарит, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля наносит удары по территории соседнего Ливана в ответ на обстрелы еврейского государства. Об этом говорится в заявлении армейской-пресс-службы, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

"Некоторое время назад были зафиксированы обстрелы в районе израильского населенного пункта Зарит, расположенного возле ливано-израильской границы. Армия обороны Израиля ведет ответный артиллерийский огонь по районам, откуда могли наноситься удары", - говорится в сообщении.