В Газе пропавшими без вести числятся около 1,3 тыс. человек

В их числе 600 детей, сообщил Минздрав Палестины

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. человек, в том числе 600 детей, числятся пропавшими без вести в секторе Газа после обрушения зданий в результате израильских обстрелов. Об этом сообщил Минздрав анклава в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы получили около 1,3 тыс. сообщений о пропавших без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа, в их числе 600 детей, - сообщило ведомство. - Надеемся, что среди них есть выжившие, но поиски затруднены постоянными обстрелами и слабыми возможностями".