Repubblica: Италия достигнет уровня расходов на оборону 2% ВВП не ранее 2028 года

По данным газеты, в 2024 и 2025 годах ассигнования на оборону снизятся до 1,26% ВПП с нынешних 1,38%

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Италия отложила достижение цели НАТО о расходах на оборону на уровне 2% ВВП до 2028 года. Как пишет газета La Repubblica, ссылаясь на документ многолетнего планирования министерства обороны, в 2024 и 2025 годах ассигнования на оборону снизятся до 1,26% ВПП с нынешних 1,38%.

По сравнению с 2022 годом оборонные расходы увеличились в этом году на €1,8 млрд и достигнут €27,748 млрд. Если к этому добавить программы технологического оснащения кораблей и высокотехнологичных истребителей, которые финансируются Министерством до делам предприятий "Сделано в Италии" и Министерством экономики, а также расходы на содержание армии и карабинеров, общие расходы достигнут €30,7 млрд, пишет газета, ссылаясь на соответствующий документ.

Как указывается, в первую очередь расходы на ближайшие годы касаются пополнения арсеналов, в частности, закупку танков Leopard 2 на сумму €8 млрд в течение 14 лет, однако, как указывает Il Fatto Quotidiano, пока имеется только половина необходимого финансирования. Издание отмечает, что предполагается наращивать инвестиции в новые типы вооружений, которые должны увеличиться с этого года до 2025 года почти на 10%.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто уже признавал, что Италия не сможет достигнуть в ближайшие два года цели 2% ВВП на оборонные нужды согласно требованиям НАТО.