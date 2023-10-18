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Палестино-израильский конфликт

В Австрии заявили об угрозе радикализации после удара по больнице в Газе

Директор австрийского Управления государственной безопасности и разведки Омар Хайяви-Пирхнер сообщил, что ведомство "видит риск со стороны отдельных злоумышленников"

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Широкое распространение кадров с последствиями удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа может привести к радикализации отдельных сторонников экстремистских течений. Об этом заявил директор Управления государственной безопасности и разведки Австрии Омар Хайяви-Пирхнер в ходе пресс-конференции.

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По словам главы австрийской спецслужбы, удар по больнице в Газе "может привести к дальнейшему распространению экстремистской пропаганды" и "радикализации лиц из группы риска". Он также подчеркнул, что его ведомство "видит риск со стороны отдельных злоумышленников" и происходящее на Ближнем Востоке может подтолкнуть их к совершению преступлений.

Ранее МВД Австрии повысило уровень террористической угрозы в стране до второго по шкале опасности. В министерстве также сообщили о привлечении дополнительных сил армии страны для охраны объектов из зоны риска в Вене. 

Теги:
АвстрияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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