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Палестино-израильский конфликт

Турция объявит трехдневный траур по погибшим в результате удара по больнице в Газе

Замглавы парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Озлем Зенгин заявил, что решение будет принято указом президента

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Турецкие власти намерены объявить трехдневный общенациональный траур по погибшим в результате удара по больнице Аль-Ахли в городе Газа. Об этом заявила замглавы парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Озлем Зенгин.

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"Указом президента будет объявлен трехдневный общенациональный траур по погибшим в результате удара по больнице в Газе", - цитирует ее телеканал TRT.

Более 500 человек погибли в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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