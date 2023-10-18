Байден заявил, что в словах об ударе палестинцев по больнице опирался на данные Пентагона

Таким образом президент США ответил на вопрос о том, на чем основывается его заявление, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли несет не Израиль, а "другая сторона" конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что в заявлении о том, что атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа произвел не Израиль, а палестинские радикалы, он опирался на данные Пентагона. Слова главы американской администрации приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

"Данные, которые мне предоставило мое министерство обороны", - приводит пресс-пул слова Байдена. Таким образом он ответил на вопрос о том, на чем основывается его заявление, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли несет не Израиль, а "другая сторона" конфликта.