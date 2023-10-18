Tasnim утверждает, что план удара по объекту в Газе разработали США

Агентство полагает, что таким образом США пытались предотвратить наземное наступление Израиля на анклав

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Иранское агентство Tasnim утверждает со ссылкой на источники, что американские военные ранее разработали план удара по гражданскому объекту в секторе Газа. Издание полагает, что таким образом США пытались предотвратить наземное наступление Израиля на анклав.

По данным Tasnim, "существуют предположения", что произошедший 17 октября удар по больнице Аль-Ахли, унесший жизни сотен человек, нанес якобы Израиль в соответствии с планом, который разработали военные Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). Источники агентства утверждают, что США и руководство Израиля были крайне удивлены, когда боевики палестинского движения ХАМАС начали операцию 7 октября. Впоследствии США неоднократно предупреждали Израиль о том, что наземное наступление на Газу может дорого обойтись армии и властям еврейского государства, утверждает агентство.

Собеседники Tasnim полагают, что американцы якобы разработали план "мощного смертоносного удара" по некому объекту в Газе, на территории которого должно быть много людей. Таким образом они стремились якобы помочь Израилю убедить общественность в необходимости отменить решение о наземном наступлении. В качестве цели была выбрана больница Аль-Ахли в городе Газа, утверждает Tasnim. При атаке, предположительно, применялись противобункерные бомбы с большой мощностью взрыва.

По палестинским данным, 471 человек погиб, 342 получили ранения в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.