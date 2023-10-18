Киргизия и Таджикистан согласовали еще почти 14 км границы

Киргизский кабинет министров сообщил, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков

БИШКЕК, 18 октября. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана договорились еще о почти 14 км линии прохождения границы между двумя странами. Об этом сообщил киргизский кабинет министров.

"В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 12 по 18 октября 2023 года в городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Топографические рабочие группы согласовали 13,98 км кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в кабмине, по итогам встречи был подписан соответствующий протокол.

"Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики", - отмечается в сообщении.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами более двух третей линии рубежа, остальные участки считаются спорными. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе с применением огнестрельного оружия.

В настоящее время Киргизии завершила демаркацию и делимитацию границы со всеми соседними государствами за исключением Таджикистана.