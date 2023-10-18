Швейцария сохранила санкции против Ирана под предлогом несоблюдения СВПД

В Берне пояснили, что это решение принято в связи с "развитием баллистической и ядерной программ" Тегераном, а также с учетом докладов Международного агентства по атомной энергии

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Швейцария сохранила против Ирана санкции, наложенные на Тегеран резолюцией 2231 Совета Безопасности (СБ) ООН, несмотря на истечение срока их действия 18 октября. Этот шаг швейцарское правительство - Федеральный совет - мотивировало якобы несоблюдением Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Ввиду несоблюдения Ираном соглашения по ядерным вопросам (СВПД - прим. ТАСС) Федеральный совет решил сохранить ныне действующие швейцарские меры", - говорится в сообщении правительства, опубликованном на его сайте. В Берне пояснили, что это решение принято в связи с "развитием баллистической и ядерной программ Ираном", а также с учетом докладов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "В последние годы МАГАТЭ неоднократно констатировало, что Иран не осуществляет меры верификации и контроля, предусмотренные СВПД", - отметило правительство.

Федеральный совет, как говорится в его сообщении, принял во внимание также то обстоятельство, что Евросоюз, членом которого Швейцария не является, но на который ориентируется в своей санкционной политике, заявил ранее о сохранении санкций против Тегерана, отразив их в своем санкционном режиме.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов СБ ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.